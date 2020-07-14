السعودية اليوم / 5545 مستفيداً من خدمات عيادات "تطمن" في الباحة



الباحة 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس

كشفت صحة الباحة أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" في الباحة بلغ (5545) مستفيداً, وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن.

وأوضحت أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 9 عيادات موزعة على عدد من المراكز الصحية.

مما يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض

// انتهى //

15:38ت م

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الباحة 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسكشفت صحة الباحة أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" في الباحة بلغ (5545) مستفيداً, وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن.وأوضحت أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 9 عيادات موزعة على عدد من المراكز الصحية.مما يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //15:38ت م0135

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