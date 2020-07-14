السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنجز 89% من أعمال التطوير والصيانة في طريق الملك فهد وطريق الأمير نايف



الدمام 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس

أنجزت أمانة المنطقة الشرقية 89% من أعمال مشروع التطوير والصيانة في طريق الملك فهد وطريق الأمير نايف بن عبد العزيز في الدمام، وذلك ضمن مشروع صيانة الطرق الرابطة بحاضرة الدمام المجموعة الأولى.

وأوضح وكيل أمين المنطقة الشرقية للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا، أن المشروع يتضمن أعمال الصيانة والتطوير للشوارع والطرق الرئيسية الفاصلة بين الأحياء، مفيدا أن تطوير وصيانة طريق الملك فهد وطريق الأمير نايف جاء بناء على حالة تلك الطرق وأهميتها المحورية بمدينة الدمام، وكذلك من خلال ملاحظات واقتراحات المواطنين على حالة تلك الطرق.

وأشار إلى أنه قبل البدء في تنفيذ أعمال التطوير والصيانة بالمشروع ونظرا لحيوية الشوارع والطرق المستهدفة تم إعداد خطة تنسيقية مع مرور المنطقة الشرقية لإعداد خطط البدائل للتحويلات المرورية حسب إغلاقات أعمال التطوير والصيانة.

وبين المهندس الملا أن مشروع تطوير طريق الأمير نايف بن عبد العزيز تم تنفيذه على مراحل وفقا لخطة زمنية أعلن عنها سابقا، لافتا الانتباه إلى أنّ أعمال الصيانة والتطوير شملت صيانة طبقة الأسفلت والأرصفة والجزيرة الوسطية مؤكدا حرص الأمانة على استمرار أعمال تطوير الطرق والشوارع الرئيسة بمدن ومحافظات المنطقة، من خلال خطط وبرامج الصيانة والتطوير ورصد المواقع التي تحتاج إلى صيانة.

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15:38ت م

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