السعودية اليوم / شرطة الرياض: الإطاحة بعصابة امتهنت النصب عبر الرسائل النصية، وسرقة الحسابات البنكية



الرياض 23 ذو القعدة 1441هـ الموافق 14 يوليو 2020م واس

صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت من الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من (8) وافدين من الجنسية الباكستانية (في العقدين الثالث والرابع من العمر)، امتهنوا أساليب نصب واحتيال بادعاءات وهمية عبر رسائل نصية غير موثوقة، تتضمن إيقاف البطاقات البنكية أو الفوز بجوائز نقدية، استدرجوا بها ضحاياهم، وتوصلوا من خلالها إلى البيانات السرية لحساباتهم البنكية وتحويل الأموال وإجراء سحوبات نقدية.

وأوضح المتحدث، أنه تم القبض عليهم وضبط بحوزتهم (37) جهاز جوال بأرقام متنوعة تحوي آلاف الاتصالات ورسائل الاحتيال المتداولة، ومبلغ مالي قدره (25.000) ريال، وبطاقات صرف آلي متعددة، وقد أقرّوا بما نسب إليهم وبحصولهم من المغرر بهم على مبالغ مالية بمعدل (20,000) ريال يومياً يتم تحويلها لبلادهم، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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15:32ت م

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