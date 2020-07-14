شكرا لقرائتكم خبر عن تنفذ 14 مشروعًا مائيًا وبيئيًا في الرياض بـ 200 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت شركة المياه الوطنية، انتهائها من تنفيذ 14 مشروعًا مائيًا وبيئيًا ودخولها حيز التشغيل مطلع الشهر المقبل من العام الجاري في مدينة الرياض، بتكلفة تجاوزت 200 مليون ريال.

ويأتي تنفيذ هذه المشاريع لخدمة أكثر من 43 ألف مستفيد، وذلك في إطار جهود الشركة الرامية إلى رفع نسب التغطية بالخدمات المائية والبيئية بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية الموضوعة سلفًا لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأكدت الشركة أن تنفيذها لهذه المشاريع بهدف إلى الرقي بمستوى الخدمات المائية والبيئية، ورفع الكفاءة التشغيلية، واتساع رقعة تغطية خدماتها المقدمة للمواطن والمقيم.

وأوضحت أن هذه المشروعات المنجزة تضمنت تنفيذ خطوط وشبكات وتوصيلات للمياه والصرف الصحي بإجمالي أطوال بلغت 178 كيلومترًا طوليًا، جاء نصيب المياه منها بعدد 7 مشاريع بطول 30 كيلومترًا طوليًا، وعدد 7 مشاريع للصرف الصحي بطول 148 كيلومترًا طوليًا، مؤكدة أن هذه المشاريع سيكون لها أثر مباشر في تعزيز ورفع القدرة التشغيلية لمنظومة خدمات المياه والخدمات البيئية في مدينة الرياض.

وبينت الشركة أن الأحياء المستفيدة من هذه المشاريع هي: أجزاء من أحياء العزيزية والدار البيضاء والربوة والروابي، وأجزاء من أحياء المونسية والندوة والخزامى والبديعة والنزهة والشهداء والروضة والسلي والمناخ والجزيرة والازدهار وجامعة الملك سعود والسويدي والمصانع والعريجاء، وأجزاء من الغنامية والحائر، مؤكدة أن عقدي تنفيذ شبكة صرف صحي بجزء من حي الخزامى وتنفيذ خطوط رئيسية غرب طريق صلبوخ تأتي ضمن مبادرات التحول الوطني.