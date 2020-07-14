بدء تقديم جامعة الإمام محمد بن سعود‬‎ عبر بوابة القبول الموحد

2020-07-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأت اليوم الثلاثاء عملية القبول والتسجيل في جامعة الإمام محمد بن سعود‎ الإسلامية عبر بوابة القبول الموحد للطلاب في الرياض وفق الجدول الزمني الذي أعلنت عنه لجنة القبول.

موعد القبول الموحد في جامعات الرياض

وكانت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض أعلنت عن موعد بدء التقديم على القبول في جامعات الرياض عبر بوابتي قبول الطلاب والطالبات.

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بوابة القبول الموحد للطلاب

وتشمل بوابة القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وجامعة شقراء، وجامعة المجمعة، والكليات التقنية في منطقة الرياض.

بوابة القبول الموحد للطالبات

بينما تشمل بوابة القبول الموحد للطالبات في مدينة الرياض جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك سعود، وجامعة الأميرة نورة، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والكلية التقنية في مدينة الرياض.

معادلة درجة STEP للمتقدمين للقبول

وكانت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية قد دعت الطلاب والطالبات الراغبين في التقدم على بوابة القبول لمسار العلوم الصحية، ومسار اللغات والترجمة، وحصلوا على درجات موازية لاختبار كفايات اللغة الإنجليزية (STEP) في اختباري: (IELTS Academic) و (TOEFL iBT – TOEFL PBT) إلى الدخول وإكمال البيانات على الرابط التالي (هنا).

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