، "عصابة النصب بالرسائل النصية وسرقة الحسابات البنكية" في قبضة شرطة الرياض ،

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أعلنت شرطة الرياض الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من (8) وافدين امتهنوا النصب عبر الرسائل النصية، وسرقة الحسابات البنكية.
وتفصيلًا صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة، تمكنت من الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من (8) وافدين من الجنسية الباكستانية (في العقدين الثالث والرابع من العمر)، امتهنوا أساليب نصب واحتيال بادعاءات وهمية عبر رسائل نصية غير موثوقة، تتضمن إيقاف البطاقات البنكية أو الفوز بجوائز نقدية، استدرجوا بها ضحاياهم، وتوصلوا من خلالها إلى البيانات السرية لحساباتهم البنكية وتحويل الأموال وإجراء سحوبات نقدية.
وأوضح المتحدث، أنه تم القبض عليهم وضُبط بحوزتهم (37) جهاز جوال بأرقام متنوعة تحوي آلاف الاتصالات ورسائل الاحتيال المتداولة، ومبلغًا ماليًّا قدره (25.000) ريال، وبطاقات صرف آلي متعددة، وقد أقروا بما نُسب إليهم، وبحصولهم من المغرر بهم على مبالغ مالية بمعدل (20.000) ريال يوميًّا يتم تحويلها لبلادهم، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم جميعًا لإحالتهم إلى النيابة العامة.شرطة منطقة الرياض
14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441 03:59 PM
تشكيل عصابي مكون من 8 وافدين امتهنوا أساليب نصب واحتيال بادعاءات وهمية
أعلنت شرطة الرياض الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من (8) وافدين امتهنوا النصب عبر الرسائل النصية، وسرقة الحسابات البنكية.
وتفصيلًا صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة، تمكنت من الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من (8) وافدين من الجنسية الباكستانية (في العقدين الثالث والرابع من العمر)، امتهنوا أساليب نصب واحتيال بادعاءات وهمية عبر رسائل نصية غير موثوقة، تتضمن إيقاف البطاقات البنكية أو الفوز بجوائز نقدية، استدرجوا بها ضحاياهم، وتوصلوا من خلالها إلى البيانات السرية لحساباتهم البنكية وتحويل الأموال وإجراء سحوبات نقدية.
وأوضح المتحدث، أنه تم القبض عليهم وضُبط بحوزتهم (37) جهاز جوال بأرقام متنوعة تحوي آلاف الاتصالات ورسائل الاحتيال المتداولة، ومبلغًا ماليًّا قدره (25.000) ريال، وبطاقات صرف آلي متعددة، وقد أقروا بما نُسب إليهم، وبحصولهم من المغرر بهم على مبالغ مالية بمعدل (20.000) ريال يوميًّا يتم تحويلها لبلادهم، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم جميعًا لإحالتهم إلى النيابة العامة.
، "عصابة النصب بالرسائل النصية وسرقة الحسابات البنكية" في قبضة شرطة الرياض ،
المصدر : الخليج 365
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