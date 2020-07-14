- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
دعت الحكومة البريطانية، اليوم، إلى وقف التدخلات الخارجية في ليبيا، والسماح بتدفق صادرات النفط مجددًا.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان: تُدين بريطانيا تجدد إغلاق صادرات النفط الليبي؛ مما يسبب أضرارًا كبيرة ودائمة للاقتصاد الليبي.
وأضافت: يجب السماح للمؤسسة الوطنية للنفط، بالعمل دون أي عوائق، لصالح جميع الليبيين، كما يجب إنهاء جميع التدخلات الخارجية في البلاد.بريطانيا صادرات النفط الليبي
14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441 03:39 PM
أعلنت إدانتها لتجدد إغلاق صادرات النفط الليبي
دعت الحكومة البريطانية، اليوم، إلى وقف التدخلات الخارجية في ليبيا، والسماح بتدفق صادرات النفط مجددًا.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان: تُدين بريطانيا تجدد إغلاق صادرات النفط الليبي؛ مما يسبب أضرارًا كبيرة ودائمة للاقتصاد الليبي.
وأضافت: يجب السماح للمؤسسة الوطنية للنفط، بالعمل دون أي عوائق، لصالح جميع الليبيين، كما يجب إنهاء جميع التدخلات الخارجية في البلاد.
، بريطانيا تدعو إلى وقف التدخلات الخارجية في ليبيا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تدعو إلى وقف التدخلات الخارجية في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.