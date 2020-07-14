، بريطانيا تدعو إلى وقف التدخلات الخارجية في ليبيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدانتها لتجدد إغلاق صادرات النفط الليبي

دعت الحكومة البريطانية، اليوم، إلى وقف التدخلات الخارجية في ليبيا، والسماح بتدفق صادرات النفط مجددًا.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان: تُدين بريطانيا تجدد إغلاق صادرات النفط الليبي؛ مما يسبب أضرارًا كبيرة ودائمة للاقتصاد الليبي.

وأضافت: يجب السماح للمؤسسة الوطنية للنفط، بالعمل دون أي عوائق، لصالح جميع الليبيين، كما يجب إنهاء جميع التدخلات الخارجية في البلاد.بريطانيا صادرات النفط الليبي