شكرا لقرائتكم خبر عن «آل جابر» يبحث «اتفاق الرياض» مع نائب سفير بريطانيا لدى اليمن والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال اللقاء تأكيد البلدين على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن، إضافةً إلى دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن.
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