شكرا لقرائتكم خبر عن «آل جابر» يبحث «اتفاق الرياض» مع نائب سفير بريطانيا لدى اليمن والان نبدء بالتفاصيل

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في الرياض اليوم نائب سفير المملكة المتحدة لدى اليمن سيمون سمارت.

‏وجرى خلال اللقاء تأكيد البلدين على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن، إضافةً إلى دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن.