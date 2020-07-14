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«آل جابر» يبحث «اتفاق الرياض» مع نائب سفير بريطانيا لدى اليمن

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التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في الرياض اليوم نائب سفير المملكة المتحدة لدى اليمن سيمون سمارت.

‏وجرى خلال اللقاء تأكيد البلدين على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن، إضافةً إلى دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن.

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