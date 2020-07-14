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إذا كنت من مستخدمي WhatsApp فاحذر هذا الأمر
قد يؤدي إلى حظر حسابك من التطبيق
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
حذر موقع WaBetaInfo الذي يتتبع التغييرات في WhatsApp، المستخدمين من استخدام الإصدارات المعدلة من تطبيق المراسلة الفورية.
الإصدار المعدل من WhatsApp:
والإصدار المعدل من واتس آب يعني النسخة التي تقبل بعض التعديلات التي يجريها المطورون على الملف الأصلي لإضافة أو لإزالة بعض الميزات والخواص والتحديثات، وفي أحيان كثيرة يتم إجراء هذه التعديلات لصالح المطورين.
لماذا يستخدم البعض الإصدار المعدل من WhatsApp؟
ويوفر الإصدار المعدل من التطبيق بعضًا من أفضل الميزات التي يفتقر إليها واتس آب الرسمي، وبالتالي يغري المستخدمين بتنزيله وتحقيق أقصى استفادة منه.
تحذير من الإصدار المعدل:
وحذر موقع WaBetaInfo مستخدمي تطبيق واتس آب من تنزيل الإصدارات المعدلة؛ مفسرًا ذلك بأنها عرضة لهجمات الوسيط (MITM) ومخاطر أمن الخصوصية.
وتابع الموقع: لا يعد استخدام الإصدار المعدل من واتس آب حلًا لخصوصيتك وأمانك، قم بتنزيل أحدث إصدار عام لنظام التشغيل من على الموقع الرسمي.
وشارك الموقع صورة توضح المخاطر المرتبطة بالإصدار المعدل من واتس آب قائلًا: يمكن لمنشئي المحتوى بسهولة تعديل النصوص الخاصة بك، ويمكنهم تعديل أو تغيير أو تحرير النصوص التي أرسلتها.
وحذر أيضًا من أن واتس آب يمكنه حظر حسابك مؤقتًا إذا كنت تستخدم نسخة معدلة من التطبيق، متابعًا: على الرغم من أن هذه الإصدارات المعدلة توفر ميزات أفضل بـ 20 مرة من التطبيق الأصلي إلا أن الأمر لا يستحق المخاطرة.
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