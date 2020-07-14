أمير الشرقية يشيد بدور الجوازات في ضبط وتنظيم شؤون القادمين والمغادرين

2020-07-14

متابعات الخليج 365 - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير جوازات المنطقة اللواء إبراهيم بن محمد السويلمي، يرافقه المتحدث الرسمي لجوازات المنطقة العقيد معلا العتيبي.

دعم متواصل لقطاع الجوازات

ونوه سموه، بما حظي به قطاع الجوازات ضمن القطاعات الأمنية من تطورٍ متواصل، بفضل الله ثم بفضل دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وحرصهما على تطوير وتمكين الأجهزة الأمنية، ورفدها بالكوادر البشرية، والقدرات التقنية، التي تسهم في تحسين مستوى الأداء، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية.

وبين سموه أن دور قطاع الجوازات في ضبط وتنظيم شؤون القادمين والمغادرين إلى المملكة من مواطنين ومقيمين وزوار، يستلزم التأهيل والتدريب المستمر، ومواكبة التطورات التقنية في العمل الأمني، والاستفادة من خبرات مختلف القطاعات لتحقيق أعلى درجات الانضباطية واليقظة في المنافذ وفي الميدان.

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التعريف بالخدمات الإلكترونية المتطورة

وأكد سمو امير المنطقة الشرقية ضرورة تعريف المستفيدين من الخدمات الإلكترونية المتطورة التي أضيفت إلى منظومة خدمات وزارة الداخلية عبر منصتي “أبشر أفراد” و “أبشر أعمال” وكذلك “منصة مقيم” التي وفرت الوقت والجهد على المستفيدين، والاستجابة الفاعلة لطلبات المستفيدين المختلفة وتقديم الدعم الفني اللازم، مع الحرص على جودة الخدمة، واتباع إستراتيجيات التحسين المستمر، إضافة إلى أهمية وضع الخطط الاستباقية لعودة الحركة في المنافذ الجوية والبرية المختلفة.

مساندة القطاعات الأمنية

وأطلع سمو الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز على تقرير عن جهود جوازات الشرقية خلال جائحة كورونا المستجد، التي شملت مساندة القطاعات الأمنية في تنفيذ أمر منع التجول، وخدمة المواطنين العائدين ضمن رحلات عودة المواطنين من الخارج، والمقيمين المغادرين عبر مبادرة “عودة” للعودة إلى بلدانهم، بالإضافة إلى استمرارية أعمال الجوازات خلال الجائحة عبر القنوات الإلكترونية، مشيداً سموه بهذه الجهود، داعياً إلى بذل المزيد، وإنفاذ ما صدر من أوامر كريمة ذات صلة بالمقيمين والزائرين، وتعزيز منظومة الخدمات التقنية، وتوعية المستفيدين مراجعي مقرات الجوازات بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها، متمنياً سموه لمنسوبي جوازات الشرقية التوفيق.

من جانبه، أعرب اللواء السويلمي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، على ما تحظى به جوازات المنطقة من دعمٍ واهتمام من لدن سموه، مبيناً أن الجوازات باشرت مع بداية الجائحة بالتنسيق مع الجهات الصحية نماذج الإفصاح الطبي في المنافذ ، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات الاحترازية التي ساندت الجوازات في تنفيذها، وتطبيق نظام المواعيد للتعامل مع الحالات التي تحتاج إلى مراجعة مكاتب الإدارة في المنطقة.

وأكد أن الجوازات بفضل الله ثم بفضل دعم القيادة الرشيدة وبمتابعة سمو وزير الداخلية ومدير عام الجوازات تواصل تقديم الخدمات للمستفيدين عبر مختلف القنوات الإلكترونية.

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