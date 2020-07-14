تراجع أرباح زين السعودية الفصلية 54.6% إلى 59 مليون ريال

2020-07-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت شركة الاتصالات المتنقلة (زين السعودية)، اليوم الثلاثاء، إنها سجلت انخفاضاً بالخسائر المتراكمة بنهاية الربع الثاني من عام 2020.

وأضافت الشركة، وفقاً لبياناتها المالية على “تداول”، أن الخسائر المتراكمة تراجعت إلى 1.444 مليار ريال كما في نهاية الربع الثاني من العام الحالي، التي تمثل 24.7% من رأس المال البالغ 5.837 مليار ريال.

وانخفضت خسائر “زين” المتراكمة وسجلت تحسناً مقارنة مع قيمتها السابقة البالغة 1.503 مليار ريال بنهاية الربع السابق، التي تمثل 25.7% من رأسمال الشركة.

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وعزت “زين” انخفاض الخسائر المتراكمة إلى تحقيق صافي أرباح خلال الربع الثاني من 2020.

وانخفضت أرباح الشركة 54.6% بالربع الثاني من العام 2020؛ إلى 59 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 130 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وبلغت الأرباح 164 مليون ريال بالنصف الأول من 2020، مقابل 260 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، بانخفاض 36.9%.

وأنهى سهم الشركة تعاملات أمس الاثنين على تراجع نسبته 1.1%، لمستوى 12.26 ريال.

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