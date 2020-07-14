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2020-07-14 ضبط 100 كجم مواد غذائية غير صالحة بمسكن خاص في القصيم متابعات الخليج 365 - القصيم ضبطت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية الصفراء الفرعية بالتعاون مع الجهات الأمنية مسكنًا خاصًا يتم استخدامه لتخزين المواد الغذائية بمدينة بريدة يتضمن مخالفات صحية وسوءًا بالتخزين ومواد غذائية منتهية الصلاحية. Advertisements وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم بأن الفرق الرقابية باشرت الموقع، وتم مصادرة 100 كيلوجرام من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك وإغلاق الموقع، ويجري استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين. ودعت أمانة منطقة القصيم الإبلاغ عن أي مخالفات صحية بالاتصال على الرقم 940 أو تقديم البلاغات عبر تطبيق (بلدي 940).



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