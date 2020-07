بعد 20 عامًا ملكة الروك أند رول تينا تيرنر تعود من اعتزالها 

2020-07-14

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

أعلنت أسطورة الغناء الأمريكية تينا تيرنر الملقبة بملكة الروك أند رول عودتها من الاعتزال، حيث كشفت أنها تعمل على إعادة توزيع أغنيتها الشهيرة What Love Got To Do With It التي صدرت لأول مرة عام 1984.

وتبلغ تينا ترنر 81 عامًا، وأعربت العام الماضي أنها سعيدة بتقاعدها من صناعة الموسيقى ولا تنوي العودة إليها مرة أخرى، لكن يبدو أن المنتج النرويجي كايجو Kygo تمكن من إقناعها بالعودة.

وكشف كايجو أن توزيع الأغنية سيكون متاحًا يوم الجمعة المقبل، وقال لمتابعيه: من الرائع أن أحصل على فرصة للعمل مع مثل هذا الفنانة الأسطورية.

وكان بزغ نجم كايجو عندما أعاد توزيع أغنية الراحلة ويتني هيوستن Higher Love العام الماضي وقد دخل بها في قائمة بيلبورد هوت 100 Billboard Hot 100 التي تعكس مدى نجاح كل أغنية تصدر في الولايات المتحدة.

ويأمل كايجو في تحقيق النجاح ذاته مع تينا تيرنر من خلال تعاونهما الموسيقي الجديد.

اعتزال تينا تيرنر:

وكان آخر عمل لـ تينا تيرنر هو ألبوم Twenty Four Seven الذي صدر في عام 1999، وهي تقيم حاليًا في سويسرا مع زوجها إروين باخ الذي تزوجته في عام 2013.

ويُذكر أن المغنية الثمانينية فقدت ابنها بشكل مأساوي عندما أقدم على الانتحار في عام 2018 وتُوفي عن عمر يناهز 59 عامًا.

