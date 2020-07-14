شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مقطع فيديو نادر لزيارة الملك فيصل الثالثة لبريطانيا منذ ما يقارب 90 عام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

نشرت جامعة ساوث كارولينا ، مقطع فيديو نادر لزيارة الملك فيصل الثالثة لبريطانيا، عام 1350هـ - 1932 مـ، أي منذ ما يقارب 90سنة تقريبا.

وأظهر مقطع الفيديو الملك الذي كان وقتها وزيرا للخارجية وهو يتحدث عن إعجابه بالاستعراض الذي تم أمامه، وكان يرافقه في الزيارة حافظ وهبه حيث يترجم له .