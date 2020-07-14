شكرا لمتابعة خبر عن خطوة ضرورية لحل مشكلة عدم قبول البصمة في "أبشر" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت منصة "أبشر" الخطوة الضرورية لحل مشلكة عدم قبول بصمة المستفيد عند استخدام المنصة.

وكان أحد متابعي المنصة على موقع تويتر قد ذكر أن بصمة والده لم تقبل عبر المنصة، ويريد أن يقوم بتغيير رقم الهاتف متسائلاً عن الإجراءات.

وأجابت المنصة بأنه يجب على المستفيد أن يزور موظفي التفعيل والتسجيل في المديرية العامة للجوازات، أو وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية من أجل تحديث البيانات المراد تحديثها.