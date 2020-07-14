صورة تاريخية لآل سعود في إحدى المراحل الدراسية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نشر حساب آل سعود عبر إنستغرام صورة خاصة للأمراء ولي العهد وشقيقه الأكبر فهد بن سلمان أثناء وجودهم بالمدرسة. نشر حساب آل سعود عبر إنستغرام صورة خاصة للأمراء ولي العهد وشقيقه الأكبر فهد بن سلمان أثناء وجودهم بالمدرسة. وقال الحساب بأن المتواجدين بالصورة النادرة ، لسمو سيدي ولي العهد في إحدى مراحلة الدراسية وبجانبة أخيه الأكبر الأمير فهد بن سلمان رحمه الله وغفر له في إحدى مراحلة الدراسية وبجانبة أخيه الأكبر الأمير فهد بن سلمان.

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