شكرا لمتابعة خبر عن الإتصالات تطالب بإتاحة تطبيقي «توكلنا» و«تباعد» للمستخدمين بالمجان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

طالبت هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات مستخدمي الهواتف الذكية بإستخدام تطبيقي "توكلنا" و" تباعد" بالمجان دون إحتساب تكلفة البيانات لجميع المستخدمين وعبر كافة المشغلين.

ويذكر بأن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة وللمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في المملكة قد أطلقت تطبيق "توكلنا" الذي سيزود المستخدم بتحديثات عن وضعه الصحي بناء على إصابته أو حالة عزله أو مخالطته .

وأطلقت أيضا تطبيق "تباعد" الذي سيمكن من التحقق في حال مخالطت المستخدم لأحد المصابين بكورونا كما يمكن المصابين من تنبيه المخالطين.