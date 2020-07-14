شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظة إيقاف قائد مركبة عرض حياة أطفاله للخطر بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكنت دوريات مرور منطقة الرياض، اليوم الاثنين، من إيقاف قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو وهو ينقل أطفاله في حوض مركبته، معرضاً حياتهم للخطر.

وفي السياق نفسه، جرت إحالة قائد المركبة لهيئة الفصل في المنازعات لمخالفته لأنظمة المرور.