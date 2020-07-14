شكرا لمتابعة خبر عن «حساب المواطن»: بدء استقبال طلبات الإعتراض على مبلغ استحقاق الدعم لدفعة يوليو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن برنامج حساب المواطن اليوم الثلاثاء بدء استقبال طلبات الإعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 32 ، دفعة يوليو 2020 . أعلن برنامج حساب المواطن اليوم الثلاثاء بدء استقبال طلبات الإعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 32 ، دفعة يوليو 2020 . وأكد حساب المواطن انه يمكن تقديم الإعتراض على الرابط التالي من هنـــــــــــا .

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