شكرا لمتابعة خبر عن «الشورى» يطالب هيئة الكهرباء بربط الطاقة الشمسية الكهروضوئية بمنظومة التوزيع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

طالب مجلس الشورى، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الإسراع في تطبيق ربط أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة بمنظومة التوزيع.

وقال مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم الثلاثاء، أنه على هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج التنسيق مع شركة المياه الوطنية للقيام بتطوير آلية معالجة الشكاوى والمنازعات بين الشركة والمستهلكين لتحقيق السرعة والدقة ووضع آلية لمعالجة توزيع قيمة فاتورة استهلاك المياه في المنشآت متعددة الوحدات.

وأكد المجلس أنه على الهيئة الإسراع في إصدار نظام الكهرباء لتعزيز دور الهيئة التنظيمي ، وتفعيل حوكمة القطاع وحفظ حقوق المستهلك والارتقاء بصناعة الكهرباء وفق تطلعات رؤية المملكة 2030، فضلًا عن تفعيل دورها الرقابي على مقدمي الخدمات وتعزيز الشفافية والمساءلة بما ينعكس على تكلفة الخدمات المقدمة للمستهلك وجودتها.

‏وفي سياق متصل، أشار "الشورى" إلى أن على هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج متابعة خطط تحسين واستبدال الخطوط الرئيسية والفرعية لشبكة مياه الشرب وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي التابعة لشركة المياه الوطنية في مختلف مناطق المملكة.