الشورى يطالب "المياه الوطنية" بآلية لعلاج شكاوى الفواتير بسرعة ودقة

طالب مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، بالتنسيق مع شركة المياه الوطنية؛ للقيام بتطوير آلية معالجة الشكاوى والمنازعات بين الشركة والمستهلكين؛ لتحقيق السرعة والدقة، ووضع آلية لمعالجة توزيع قيمة فاتورة استهلاك المياه في المنشآت متعددة الوحدات.

وأوضح الشورى أنه على هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج متابعة خطط تحسين واستبدال الخطوط الرئيسية والفرعية لشبكة مياه الشرب، وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي التابعة لشركة المياه الوطنية في مختلف مناطق المملكة، وكذلك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة الإسراع في تطبيق ربط أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة بمنظومة التوزيع.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الحادية والخمسين للسنة الرابعة من الدورة السابعة، التي انعقدت «عن بُعد»، برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، والتي شهدت أيضًا مطالبة مجلس الشورى، لهيئة السوق المالية، بالقيام بدراسة شاملة لسوق أدوات الدين، توضح أسباب ضعف الإقبال على الطرح من قبل المنشآت خاصة المتوسطة والصغيرة، وإيجاد الحلول والآليات لزيادة عمق السوق، وبالتالي تنويع خيارات التمويل والاستثمار.

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وأكد المجلس أنه على هيئة السوق المالية التعاون مع الهيئة العامة للأوقاف؛ لتمكين إنشاء ونمو الصناديق الاستثمارية الوقفية من خلال مراجعة الأنظمة واللوائح لتتلاءم مع خصوصيتها، ورفع الوعي بأهمية دورها الاجتماعي والاقتصادي.كلمات مفتاحية:

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