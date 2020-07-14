وفق حكم قضائي...

كشف المحامي والكاتب عبدالرحمن اللاحم، عن صدور حكم قضائي وصفه بـ«التاريخي»، يؤكد أن استقلال المرأة العاقلة البالغة في منزل مستقل؛ ليس جريمة تستحق التعزير. وقال المحامي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الحمد لله اليوم صدر حكم (تاريخي) بشأن قضية تغيب كان لنا الشرف في إدارتها؛ يؤكد أن استقلال المرأة العاقلة البالغة في منزل مستقل ليس جريمة تستحق التعزير.. أنا في غاية السعادة لهذا الحكم الذي ينهي قصصًا مأساوية للنساء.. تحية للسيدة التي دافعت عن حقها بالقانون».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استقلال المرأة العاقلة البالغة بمنزل ليس جريمة تستحق التعزير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.