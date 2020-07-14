ما حُكم الاستدانة لشراء الأضحية؟.. الشيخ الخثلان يوضح

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، حُكم الاستدانة من أجل شراء أضحية العيد، بقوله إنه لا حرج في ذلك.

وأضاف الخثلان، خلال استضافته في برنامج «يستفتونك» المذاع على قناة «الرسالة»، أن الإمام أحمد عندما سُئِلَ عن هذا قال لا بأس وأرجو أن يخلف الله عليه.

وأشار الشيخ الخثلان، إلى أن الأضحية ليست واجبة وإنما هي مستحبة، لكن إذا كان للشخص دخل شهري ثابت، ويغلب على ظنه أنه سوف يكون قادرًا على سداد هذا الدين، فلا بأس من أن يستدين ليضحي.

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