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تعليم صبيا يمثل المملكة في معرض جلوب الدولي

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يتضمن ندوات وورش عمل

تمثل إدارة تعليم صبيا المملكة العربية في فعاليات معرض جلوب الدولي الافتراضي للعلوم 2020م، والذي يستمرّ حتى الخميس المقبل، متضمنًا العديد من الندوات وورش العمل.

وتشارك إدارة تعليم صبيا في المعرض ببحثين من أصل ثلاثة بحوث رُشِّحت من قبل وزارة التعليم؛ بهدف إتاحة الفرصة للطلاب والطالبات لممارسة مهاراتهم التي تعلّموها من خلال مشاركتهم في برنامج جلوب، والتعاون العلمي مع العلماء في مجال البيئة وتبادل الخبرات مع طلاب البرنامج من جميع أنحاء العالم .

وتشارك الثانوية الأولى للبنات بصبيا ببحث بعنوان «سرطان بطعم الماء»، فيما تشارك مدرسة قرية المطعن بمحافظة بيش المتوسطة والثانوية للبنات التابعة لتعليم صبيا ببحث بعنوان «أثر درجة الحرارة وحموضة التربة على زراعة نبات تباع الشمس الذي ينمو بالمدرسة».

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