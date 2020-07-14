تعرّف على النسبة المؤهلة للكليات.. جامعة الملك خالد بدء القبول والتسجيل اليوم

أعلنت جامعة الملك خالد استمرار القبول والتسجيل في برامج الدبلومات التطبيقية لعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر للطلاب والطالبات في مقر الجامعة الرئيس بأبها والمقرات الأخرى إلى بداية شهر محرم القادم.

وكشف المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور مفلح القحطاني، عن أن الدبلومات التطبيقية المطروحة تقدمها عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة ومصنفة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويُمكن الاطلاع عليها والتسجيل من خلال الرابط، وتستهدف تخصصات ومجالات حيوية تتسق مع رؤية المملكة 2030 وما تتطلبه التنمية وسوق العمل.

وأوضح القحطاني، استمرار عمليات المفاضلة بالتنسيق بين الكليات وعمادة الدراسات العليا لإعلان نتائج المقبولين والمقبولات في برامج الدراسات العليا التي تم استقبال طلبات القبول فيها مؤخرًا، مؤكدًا على أن الإعلان عن النتائج سيكون قبل بداية الفصل الدراسي بوقتٍ كافٍ يتمكن خلاله المقبولون والمقبولات من إكمال إجراءات قبولهم ومن ثم الانتظام في الدراسة.

وحول قبول خريجي وخريجات الثانوية العامة في درجتي البكالوريوس ودبلوم كليات المجتمع بكليات الجامعة، قال القحطاني، إن ذلك سيكون إلكترونيًّا على الرابط، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 23 من ذي القعدة، وحتى 28 من الشهر نفسه، ويُمكن الاطلاع على شروط القبول، والإجراءات المتبعة، والمواعيد المهمة والتخصصات من خلال موقع الجامعة وعلى الرابط، وأيضًا على الرابط، مُضيفًا أن عمادة القبول والتسجيل نظمت ملتقى إلكترونيًّا للطلاب والطالبات وأولياء الأمور تم خلاله توضيح جميع هذه الجوانب.

وأضاف، أن الجامعة أقرت احتساب النسبة المؤهلة «30٪ النسبة التراكمية للثانوية العامة و50٪ اختبار القدرات و20٪ الاختبار التحصيلي» للقبول في التخصصات العلمية للطلاب وفي جميع التخصصات للطالبات، واحتساب النسبة الموزونة للقبول في التخصصات النظرية للطلاب «50٪ النسبة التراكمية للثانوية العامة و50٪ اختبار القدرات».

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وتابع، أن موعد إعلان نتائج الترشيح سيكون في 30 من شهر ذي القعدة، وسيكون طرح ما تبقى من مقاعد عن طريق خدمة القبول الفوري مع إمكانية تغيير القبول عن طريق البوابة الإلكترونية لمن صدر له رقم جامعي، وفي المتاح من المقاعد من يوم الخميس 2 ذي الحجة حتى يوم السبت 18 من الشهر نفسه.

وأشار المتحدث الرسمي لجامعة الملك خالد، إلى أن الجامعة حريصة على الشفافية الكاملة في جميع عمليات القبول والتسجيل والتحويل وجميع الإجراءات التي تتطلب المفاضلة، منوهًا إلى إعلان أقل نسبة قبول لكل تخصص بعد إعلان النتائج.

وقامت عمادة القبول والتسجيل، بالجامعة، بإعداد خُطة للدعم والتواصل؛ حيث ستقوم بالرد على استفسارات القبول والمساعدة في حلّ جميع الصعوبات، من خلال تقديم الطلب على نظام الاستفسارات على موقع نظام القبول أو التواصل بشكل هاتفي مع العمادة وقت الدوام على الهاتفين 0172419773 / 0172414915, داعيًا إلى الاطلاع على دليل القبول ومتابعة موقع الجامعة وحساباتها الرسمية بشكل مستمر.

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