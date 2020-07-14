«استعراض الماضي والتطلّع للمستقبل» بين السعودية والصين عبر منصة «zoom»

يُنظّم مركز البحوث والتواصل المعرفي بالتعاون مع مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية التابع لجامعة شنغهاي للدراسات الدولية، غدًا الأربعاء، ندوة مشتركة بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين السعودية والصين، تحت عنوان «استعراض الماضي والتطلّع للمستقبل».

ويشارك في الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة كل من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية تركي بن محمد الماضي، وسفير شؤون منتدى التعاون الصيني العربي بوزارة الخارجية الصينية لي تشنغ ون.

وتتضمن الندوة تقديم العديد من الأوراق حول الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والسعودية، عن طريق كل من المستشار الاقتصادي والباحث في الشؤون الصينية الدكتور ماجد بن برجس العتيبي، والباحث في معهد دراسات الشرق الأوسط بجامعة شنغهاي للدراسات الدولية الدكتور دينغ جون، والباحث في مركز البحوث والتواصل المعرفي هيثم محمود السيد، والباحث المشارك بمركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية ونائب عميد كلية الدراسات العربية بجامعة نينغشيا الدكتور جين جونغ جي.

وفي الجلسة الختامية للندوة سيتحدث كل من رئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي الأستاذ الدكتور يحيى محمود بن جنيد، ومدير لجنة الخبراء لمركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية الأستاذ الدكتور تشو وي ليه.

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يُشار إلى أن اللقاء سيبدأ الساعة 11 صباحًا، ويستمر ساعتين عبر منصة برنامج zoom، وسينقل مباشرة على قناة مركز البحوث والتواصل المعرفي في يوتيوب وعبر صفحته في تويتر @crikksa.

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