السعودية اليوم / أمانة القصيم تضبط 100 كيلو جرام من المواد الغذائية الفاسدة



بريدة 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس

ضبطت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية الصفراء الفرعية بالتعاون مع الجهات الأمنية مسكن خاص يتم استخدامه لتخزين المواد الغذائية بمدينة بريدة يتضمن مخالفات صحية وسوء بالتخزين ومواد غذائية منتهية الصلاحية .

وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم أن الفرق الرقابية صادرت 100 كيلو جرام من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك وإغلاق الموقع ، فيما يجري استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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13:48ت م

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