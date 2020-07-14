السعودية اليوم / بلدية عنيزة تبدأ تطوير طريق المدينة بطول 8000 متر



عنيزة 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس

بدأت بلدية محافظة عنيزة اليوم عمليات تطوير شاملة لطريق المدينة تمتد من وسط عنيزة ولمسافة تصل لحوالي 8000 متر غرباً .

وبين رئيس البلدية المهندس خلف العتيبي أن أعمال تطوير الطريق الذي يعد أهم الطرق الحيوية وسط عنيزة تشمل تحديث البنية التحتية وأعمال التشجير والتجميل، وتحسين الأرصفة وتطوير ومعالجة الطرق، وتحسين وتجميل الميادين والتقاطعات على طول امتداد الطريق.

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13:47ت م

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