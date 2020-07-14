السعودية اليوم / الحدائق والمتنزهات والملاعب بصامطة تستقبل الأهالي وسط تطبيق الاحترازات الوقائية



صامطة 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس .

تستقبل الحدائق والمتنزهات بمحافظة صامطة بمنطقة جازان زوارها بعد أن قامت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية المحافظة بتطهيرها وتعقيمها بكامل مرافقها للحد من انتشار فيروس كورورنا، إضافة إلى صيانتها وتجميلها بعدد من المصابيح المضيئة التي تضفي عليها نوعا من الجمال الذي يلبي ذائقة زوارها.

ووثقت عدسة "واس" المشاهد التي يتمتع بها الزوار في حدائق ومتنزهات محافظة صامطة والمراكز والقرى التابعة لها ، ويرتادونها بشكل مستمر، و تحرص الأمانة على تطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية في جميع الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة والتأكيد على الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار عدوى

وتواصل البلدية من خلال فرقها أعمال التعقيم يوميا ، داعية الجميع للتواصل معها في حال وجود مخالفات على الرقم 940 ، مهيبة بالجميع بالتعاون للمحافظة على الحدائق والمتنزهات التي أنشئت لهم.

// انتهى //

13:44ت م

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صامطة 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس .تستقبل الحدائق والمتنزهات بمحافظة صامطة بمنطقة جازان زوارها بعد أن قامت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية المحافظة بتطهيرها وتعقيمها بكامل مرافقها للحد من انتشار فيروس كورورنا، إضافة إلى صيانتها وتجميلها بعدد من المصابيح المضيئة التي تضفي عليها نوعا من الجمال الذي يلبي ذائقة زوارها.ووثقت عدسة "واس" المشاهد التي يتمتع بها الزوار في حدائق ومتنزهات محافظة صامطة والمراكز والقرى التابعة لها ، ويرتادونها بشكل مستمر، و تحرص الأمانة على تطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية في جميع الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة والتأكيد على الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد وتواصل البلدية من خلال فرقها أعمال التعقيم يوميا ، داعية الجميع للتواصل معها في حال وجود مخالفات على الرقم 940 ، مهيبة بالجميع بالتعاون للمحافظة على الحدائق والمتنزهات التي أنشئت لهم.// انتهى //13:44ت م0086

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