السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان يلتقي سفير المملكة الأردنية



بيروت 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد عبد الله بخاري اليوم في بيروت سفير المملكة الأردنية الهاشمية وليد حديد.

وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات الإقليمية وتداول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

13:34ت م

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