السعودية اليوم / مركز التعليم المستمر بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل يحقق اعتماد ETS لاختبار التوفل المحوسب



الدمام 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس

حقق مركز التعليم المستمر التابع لمعهد الدراسات الاستشارية والخدمات بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل اعتمادا دولياً لتقديم اختبار التوفل المحوسب من منظمة " Educational Testing Services " ETS، التي تعد من أكبر المنظمات لاختبار التوفل واختبارات ( SAT, GRE, TOEIC ).

وأوضح مدير مركز التعليم المستمر بالجامعة الدكتور طارق الخالدي أن هذا الاعتماد يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققها المركز منذ إنشائه في تقديم الاختبارات الدولية والتدريبية لخدمة أفراد المجتمع المحلي ومنسوبي الجامعة والطلاب، مشيرا الى أن المركز يركز على اللغة الإنجليزية كونها أحد المتطلبات الأساسية في سوق العمل السعودي وأن وجود شهادة اللغة الإنجليزية تعزز شهادات الطلاب، لذلك حرصت الجامعة على توفير هذه الاختبارات والدورات لأفراد المجتمع ولطلابها كون اختبارات اللغة الإنجليزية الدولية من الاختبارات المقننة التي تسهم في جودة المخرجات التعليمية.

وبين أن مركز التعليم المستمر بالجامعة يقدم عدة برامج للتطوير المهني بالتعاون مع مدربين دوليين لتطوير مهارات المعلمين في تدريس اللغة الإنجليزية لمختلف المراحل الدراسية ويقدم المركز للجهات الحكومية والأهلية دورات لغة إنجليزية ذات مستويات متعددة للأغراض المهنية بالتعاون مع أبرز الناشرين في العالم كناشر جامعة أكسفورد وناشر جامعة كامبريدج في مجال تدريس وتعلم اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية وتفعيل المنصات الرقمية للتعلم عن بعد.

وأفاد الدكتور الخالدي أن المركز سيقدم قريبا دورات تحضيرية لاختبار الآيلتس (IELTS) يقدمها نخبة من المدربين المعتمدين من المجلس البريطاني، ودورات تدريبية لاختبار التوفل بالتعاون مع (الأمدايست)، مشيرا إلى أن المركز قدم خلال الأعوام الماضية أكثر من 25 ألف اختبار الآيلتس، لافتا إلى أن توقيع الشراكة مع ETS لتقديم اختبار التوفل سيفتح المجال لتنوع الاختبارات المعتمدة للجامعة.

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13:29ت م

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