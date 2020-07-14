السعودية اليوم / "التدريب التقني " ينظم ندوة خليجية افتراضية لمناقشة واقع التدريب في الأزمات



الرياض 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس

عقدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم أمس الاثنين، ندوة افتراضية بعنوان : "الأزمات ومرونة التغيير في مستقبل صناعة التدريب التقني والمهني"، بمشاركة 14 مسؤول وخبير بقطاع التدريب التقني والمهني وتجاوزت أعداد المشاهدات للندوة من خلال رابط البث المباشر عبر الانترنت أكثر من ( 21 ) ألف مشاهدة.

وافتتح معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد الندوة بكلمة رحب خلالها بالمشاركين والحضور من مختلف دول الخليج، وشارك في افتتاح الندوة رئيس قطاع الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عادل بن خليفة الزياني.

وتناولت الندوة استعراض مجموعة من التجارِب والخبرات والنماذج حول سرعة الاستجابة ومرونة التغيير في قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني، إضافةً إلى التعرف على التقنيات والحلول الحديثة في التدريب عن بُعد، وشارك في تقديمها مجموعة من الباحثين المحليين والدوليين.

وسعت المؤسسة من خلال إقامة الندوة الافتراضية إلى تبادل الخبرات وأحدث المستجدات والتجارب والمبادرات التطويرية في مجال التدريب التقني والمهني خلال مواجهة أزمة

وتطرقت الجلسة الأولى للندوة لتجارب التدريب التقني بدول مجلس التعاون في مواجهة أزمة كورونا حيث قدم مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني مبارك بن سعيد الشامسي عرضاً مرئياً التحول الرقمي والتعليم عن بُعد "تجربة التعليم التقني في دولة الإمارات العربية المتحدة"، واستعرض مدير إدارة التعليم الفني والمهني بمملكة البحرين الدكتور محمد الصديقي تأثير الأزمات والمنعطفات على تطور سياسات التعليم الفني والتدريب المهني "مملكة البحرين"، وحول التجربة الكويتية شارك نائب المدير العام للخدمات الأكاديمية المساندة الدكتور جاسم محمد ونائب المدير العام لشؤون التدريب المهندس طارق يوسف العميري بعرض عن التعليم عن بُعد بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.. تحديات وحلول "دولة الكويت"، وقدم المحاضر في تقنية المعلومات بالكلية التقنية العليا بسلطنة عمان الدكتور إبراهيم السعدي دراسة حالة للتحول الطارئ لنموذج التعلم الإلكتروني أثناء أزمة كوفيد 19 في سلطنة عُمان: التحول في الكلية التقنية العليا، وقبل نهاية الجلسة الأولى من الندوة قدمت نائب المحافظ المساعد للتخطيط وتطوير الأعمال ريم المقبل عرضاً مرئياً حول التخطيط لمواجهة تحديات جائحة كورونا في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة .

وخصصت الجلسة الثانية للندوة لمناقشة تقنيات التدريب والتعليم عن بُعد حيث استعرض مستشار التعلم والتدريب الإلكتروني بشركة نسيج المهندس أحمد الحصيني التقنيات والحلول الحديثة للتعليم والتدريب عن بُعد، وتحدث المستشار بوزارة التعليم الدكتور أسامة المؤيد، عن فرص استخدام تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز في التدريب التقني والمهني، وحول تقنيات التعليم والتدريب تحدث المدير العام لخدمات الويب لأمازون بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا المهندس فهد العنزي عن إدارة المؤسسات التعليمية والتدريبية في ظل المتغيرات الحالية.

// انتهى //

13:26ت م

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الرياض 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسعقدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم أمس الاثنين، ندوة افتراضية بعنوان : "الأزمات ومرونة التغيير في مستقبل صناعة التدريب التقني والمهني"، بمشاركة 14 مسؤول وخبير بقطاع التدريب التقني والمهني وتجاوزت أعداد المشاهدات للندوة من خلال رابط البث المباشر عبر الانترنت أكثر من ( 21 ) ألف مشاهدة.وافتتح معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد الندوة بكلمة رحب خلالها بالمشاركين والحضور من مختلف دول الخليج، وشارك في افتتاح الندوة رئيس قطاع الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عادل بن خليفة الزياني.وتناولت الندوة استعراض مجموعة من التجارِب والخبرات والنماذج حول سرعة الاستجابة ومرونة التغيير في قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني، إضافةً إلى التعرف على التقنيات والحلول الحديثة في التدريب عن بُعد، وشارك في تقديمها مجموعة من الباحثين المحليين والدوليين.وسعت المؤسسة من خلال إقامة الندوة الافتراضية إلى تبادل الخبرات وأحدث المستجدات والتجارب والمبادرات التطويرية في مجال التدريب التقني والمهني خلال مواجهة أزمة كورونا ، ومناقشة التحديات التي تواجه قطاع التدريب التقني والمهني خلال الأزمة ، إضافةً إلى استعراض أبرز التجارب لإدارة الأزمات في المؤسسات التعليمية والتدريبية وسرعة الاستجابة للخطط البديلة، وإبراز أهم النماذج المحلية والدولية في تطوير التقنيات الابتكارية لمواجهة أزمة كورونا.وتطرقت الجلسة الأولى للندوة لتجارب التدريب التقني بدول مجلس التعاون في مواجهة أزمة كورونا حيث قدم مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني مبارك بن سعيد الشامسي عرضاً مرئياً التحول الرقمي والتعليم عن بُعد "تجربة التعليم التقني في دولة الإمارات العربية المتحدة"، واستعرض مدير إدارة التعليم الفني والمهني بمملكة البحرين الدكتور محمد الصديقي تأثير الأزمات والمنعطفات على تطور سياسات التعليم الفني والتدريب المهني "مملكة البحرين"، وحول التجربة الكويتية شارك نائب المدير العام للخدمات الأكاديمية المساندة الدكتور جاسم محمد ونائب المدير العام لشؤون التدريب المهندس طارق يوسف العميري بعرض عن التعليم عن بُعد بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.. تحديات وحلول "دولة الكويت"، وقدم المحاضر في تقنية المعلومات بالكلية التقنية العليا بسلطنة عمان الدكتور إبراهيم السعدي دراسة حالة للتحول الطارئ لنموذج التعلم الإلكتروني أثناء أزمة كوفيد 19 في سلطنة عُمان: التحول في الكلية التقنية العليا، وقبل نهاية الجلسة الأولى من الندوة قدمت نائب المحافظ المساعد للتخطيط وتطوير الأعمال ريم المقبل عرضاً مرئياً حول التخطيط لمواجهة تحديات جائحة كورونا في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة .وخصصت الجلسة الثانية للندوة لمناقشة تقنيات التدريب والتعليم عن بُعد حيث استعرض مستشار التعلم والتدريب الإلكتروني بشركة نسيج المهندس أحمد الحصيني التقنيات والحلول الحديثة للتعليم والتدريب عن بُعد، وتحدث المستشار بوزارة التعليم الدكتور أسامة المؤيد، عن فرص استخدام تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز في التدريب التقني والمهني، وحول تقنيات التعليم والتدريب تحدث المدير العام لخدمات الويب لأمازون بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا المهندس فهد العنزي عن إدارة المؤسسات التعليمية والتدريبية في ظل المتغيرات الحالية.// انتهى //13:26ت م0079

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