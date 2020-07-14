السعودية اليوم/ ‬أمانة الشرقية تنفذ 1058 جولة رقابية



الدمام 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1058 جولة رقابية استهدفت الأسواق المركزية والمركز التجارية ومساكن العمال التي اسفرت عن ضبط 24 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية 80 مخالفة عدم التقيد بالتدابير الصحية.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار الجولات الرقابية على مختلف المنشآت التجارية والمرافق العامة للتأكد من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.

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13:20ت م

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