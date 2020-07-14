السعودية اليوم / بلدية غرب عرعر تصادر 855 كجم من المواد الغذائية



عرعر 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس

صادرت الفرق الرقابية في بلدية غرب عرعر التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية أمس ، 855 كجم من المواد الغذائية، وذلك ضمن جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والمحلات التجارية للتأكد من التزامها بالبروتوكلات الوقائية والصحية .

وأكدت أمانة الشمالية استمرار الجولات التفتيشية الرقابية لتطبيق الأنظمة المتعلقة بالصحة العامة، وعدم التهاون مع أي مخالفات يتم ضبطها، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية على المخالفين أصحاب تلك المحلات، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية عبر رقم الطوارئ 940 .

12:59ت م

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