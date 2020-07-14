السعودية اليوم / محافظ بيشة يفتتح جسر الجعبة



أبهـا 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس

افتتح محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة اليوم, جسر الجعبة, الواقع على وادي رنية على الطريق الرابط بين منطقتي عسير والباحة .

وأبان مدير فرع وزارة النقل بمحافظة بيشة بالنيابة المهندس ظافر بن حمد الشهراني أن المشروع الذي أشرف على تنفيذه الفرع , بلغت تكلفته الإجمالية 26,181 مليون ريال, بطول 525 متراً، مشيراً إلى أن الجسر سيسهم - بإذن الله - في رفع مستوى السلامة المرورية، والحدّ من المخاطرة أثناء جريان السيول وهطول الأمطار.

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12:46ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.