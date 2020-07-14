السعودية اليوم / أمين منطقة المدينة المنورة يدشن خدمة الشهادات الصحية للعاملين بالمنشآت إلكترونياً



المدينة المنورة 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس

دشن معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي اليوم خدمة الشهادات الصحية الإلكترونية في المدينة المنورة، التي تتم من خلال منصة الخدمات الصحية "صحة" ومنصة "بلدي"، بهدف أتمته وتسهيل إصدار الشهادات الصحية الإلكترونية للعاملين في مجال المنشآت التجارية ذات العلاقة بالصحة العامة التي تشرف عليها أمانة المنطقة وبلديات التابعة لها.

وأوضحت أمانة منطقة المدينة المنورة أن الخدمة تتمثل في الربط الإلكتروني لنتائج الفحص الطبي، حيث تمكن المستفيدين من إجراء الفحص في إحدى المنشآت الصحية المرخصة، لتقوم بدورها بإدخال وتدقيق نتائج الفحص عبر منصّة "صحة" التي تقوم بإرسال النتائج إلكترونياً من خلال منصة "بلدي".

وبيّنت أن الخدمة تتميز بالسرعة، حيث تتوفر النتائج في النظام الإلكتروني فور صدورها وإدخالها مما يتيح للمستفيد استخراج الشهادة بشكل فوري دون مراجعات أو انتظار، إضافة إلى الموثوقية العالية للشهادة حيث يقوم النظام خلال العملية بالتأكد من بيانات المنشأة الصحية التي أجرت الفحص، وبيانات الممارس الصحي، والمستفيد، وذلك من خلال ربطها بالجهات المعنية. حيث تتيح الخدمة للفرق الرقابية التأكد من توفر الاشتراطات الصحية للعاملين في المنشآت التي تتطلب ذلك من خلال مسح "كود" الشهادة الصحية، والاطلاع على تفاصيلها وصلاحيتها إلكترونياً.

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12:44ت م

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