2020-07-14

بعد الصين .. كولورادو تحذر من الطاعون الدبلي في أراضيها

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

أصدرت ولاية كولورادو الأمريكية تحذيرًا صحيًا بعد أن ثبت اكتشاف الطاعون الدبلي على أراضيها، حيث جاءت النتائج إيجابية لإصابة سنجاب بهذا المرض.

وتم العثور على السنجاب المريض في مدينة موريسون، جنوب غرب دنفر، وهي أول حالة من الطاعون الدبلي يتم إثباتها في مقاطعة جيفرسون.

وأصدرت المقاطعة بيانًا جاء فيه: الطاعون هو مرض معد تسببه بكتيريا يرسينيا بيستيس ويمكن أن يصاب به البشر والحيوانات المنزلية إذا لم يتم اتخاذ الاحتياطات المناسبة، وفي حال تم اتخاذها فإن خطر الإصابة منخفض للغاية.

وتُعد القطط على وجه الخصوص، وهي من الحيوانات المنزلية الأليفة المفضلة عند قطاع كبير من البشر، عرضة للإصابة بالطاعون وقد تموت إذا لم يتم علاجها على الفور بالمضادات الحيوية.

والكلاب أقل عرضة للإصابة بالطاعون ولكنها قادرة على التقاط البراغيث التي يمكن أن تحمل المرض.

وتوصي مقاطعة جيفرسون للصحة العامة بالاحتياطات التالية للحماية من الطاعون:

1- عدم التواصل نهائيًا مع الحيوانات البرية، سواء بإطعامها أو تناولها كطعام.

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2- الحفاظ على ساحة القمامة خالية حتى لا تجتذب الحيوانات البرية.

3- الحرص على عدم اتصال الحيوان الأليف بآخر بري.

4- استخدام الاحتياطات عند التعامل مع الحيوانات الأليفة المريضة.

5- فحص الحيوانات الأليفة المريضة من قبل طبيب بيطري.

6- منع الحيوانات الأليفة من التجوال بحرية خارج المنزل حيث يمكن أن تفترس القوارض وتجلب المرض معها إلى المنزل.

وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إنها تراقب عن كثب حالات الإصابة بمرض الطاعون الدبلي في الصين، واعتبروا أن الأمور تحت السيطرة في الوقت الحالي.

ويُذكر أنه توفي اليوم صبي يبلغ من العمر 15 عامًا من الطاعون الدبلي في منغوليا، بعد تناول لحم المرموط، وتم عزل الأشخاص الذين كانوا على اتصال به، ويأتي ذلك بعد أن أكدت بكين حالتي إصابة بالمرض لشقيقين يبلغان 27 و17 عامًا، ولكن تعتقد الصين أنها احتوت الموقف ومنعت تحول الحالتين لوباء.

والطاعون الدبلي هو مرض بكتيري ينتشر عن طريق البراغيث التي تعيش على القوارض البرية مثل السنجاب والغرير، ويقتل في أقل من 24 ساعة إذا لم يعالج على الفور بالمضادات الحيوية، وقد تسبب في وفاة 200 مليون شخص في القرن الرابع عشر.

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