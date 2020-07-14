هيلاري كلينتون: ترامب قد يرفض مغادرة البيت الأبيض حتى لو خسر

2020-07-14

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

قالت هيلاري كلينتون إن على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة لاحتمال رفض دونالد ترامب مغادرة البيت الأبيض إذا خسر في انتخابات نوفمبر.

وقالت كلينتون في حديث لها مع برنامج ديلي شو The Daily Show إنها لا تستبعد أن يتم قمع الناخبين أو حدوث تدخل أجنبي في تصويت هذا العام، مضيفة أنه إذا خسر فإنه سيدعي بأن الانتخابات كانت غير شرعية ويلوم إجراءات التصويت عبر البريد والتدخل في نتائجها.

وأكدت كلينتون على أنه لن يخسر بهدوء، وعلى الولايات المتحدة أن تستعد لرد فعله.

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وكان ترامب ادعى أن إجراءات التصويت عبر البريد قابلة للتزوير لكن كلينتون أشارت إلى أن هناك العديد من الدراسات الأكاديمية والتحليلات الأخرى التي تشير إلى أنه هذا مجرد ادعاء غير دقيق ومحتال.

وأيد الرئيس السابق أيضًا باراك أوباما إجراءات التصويت عبر البريد مما أدى إلى اقتناع قطاع كبير من المواطنين ورفض تبريرات ترامب.

وقال أوباما: لا ينبغي أن يكون التصويت عبر البريد قضية حزبية خاصة أثناء الوباء، يجب أن يملك الجميع صوتًا مسموعًا وأن يكونوا قادرين على الانتخاب، واحتمال الاحتيال ضئيل ليس له دلالة إحصائية.

وتأتي إجراءات الاقتراع بالبريد في محاولة للسماح بأكبر قدر ممكن من الأشخاص للتصويت دون المخاطرة بانتقال عدوى فيروس كورونا إليهم خلال الطوابير.

وقالت كلينتون: الشيء الوحيد الذي يخشاه ترامب من إجراءات الاقتراع عبر البريد هو أننا سنرى في النهاية مدى عدم شرعية انتصاره.

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