محمد بن مسعود - الدمام - تشمل عدة محافظات وتستمر حتى الـ 7 مساءً نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان. وتشمل الحالة "مدينة جيزان ومحافظات الدرب، وبيش، وصبيا، وفرسان، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة". وأشارت إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة السابعة مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة جازان 14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441 12:39 PM تشمل عدة محافظات وتستمر حتى الـ 7 مساءً Advertisements "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على جازان "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على جازان نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان. وتشمل الحالة "مدينة جيزان ومحافظات الدرب، وبيش، وصبيا، وفرسان، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة". وأشارت إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة السابعة مساءً. الكلمات المفتاحية ، "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على جازان ،

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