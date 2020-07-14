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باشرت فرق الدفاع المدني والمرور والهلال الأحمر بالباحة، انقلاب مركبة، صباح اليوم، نتج عنه إصابات بالغه لشخصين.
وبحسب معلومات "الخليج 365" الأولية، فإن حادث الانقلاب وقع لحدثين يقودان المركبة عمرهما يراوح بين 10 أعوام و15 عاماً وتدخلت فرق الدفاع المدني لإخراج الحدثين من داخل المركبة.
وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، لـ"الخليج 365"، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغاً عن حادث انقلاب، وكان وقت البلاغ في الساعة: 6:55 صباح اليوم الثلاثاء على الرقم (997) الموقع الباحة - كبري السواد طريق الباحة – العقيق.
وأضاف "الزهراني": "تم توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الأحمر للموقع بإشراف ووجود القائد الميداني وعند وصول أول فرقة اتضح وجود إصابتين لشابين وكانت إصابتهما خطيرة وتم التدخل إسعافياً ونقلهما إلى مستشفى الملك فهد العام من قِبل الفرق الإسعافية للهلال الأحمر".
14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441 12:36 PM
حادث باشرته الجهات المعنية إثر بلاغ بطريق العقيق.. إخراج وإسعافشاهد.. إصابات خطيرة لحدثين في انقلاب مركبة يقودانها بالباحة
باشرت فرق الدفاع المدني والمرور والهلال الأحمر بالباحة، انقلاب مركبة، صباح اليوم، نتج عنه إصابات بالغه لشخصين.
وبحسب معلومات "الخليج 365" الأولية، فإن حادث الانقلاب وقع لحدثين يقودان المركبة عمرهما يراوح بين 10 أعوام و15 عاماً وتدخلت فرق الدفاع المدني لإخراج الحدثين من داخل المركبة.
وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، لـ"الخليج 365"، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغاً عن حادث انقلاب، وكان وقت البلاغ في الساعة: 6:55 صباح اليوم الثلاثاء على الرقم (997) الموقع الباحة - كبري السواد طريق الباحة – العقيق.
وأضاف "الزهراني": "تم توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الأحمر للموقع بإشراف ووجود القائد الميداني وعند وصول أول فرقة اتضح وجود إصابتين لشابين وكانت إصابتهما خطيرة وتم التدخل إسعافياً ونقلهما إلى مستشفى الملك فهد العام من قِبل الفرق الإسعافية للهلال الأحمر".
، شاهد.. إصابات خطيرة لحدثين في انقلاب مركبة يقودانها بالباحة ،
المصدر : الخليج 365
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