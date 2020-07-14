محمد بن مسعود - الدمام - 14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441 12:27 PM إجمالي عدد المتعافين يصل إلى 46161 حالة الكويت تعلن شفاء 805 حالات جديدة من الكويت تعلن شفاء 805 حالات جديدة من كورونا أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء شفاء 805 حالات مصابة بمرض (كوفيد-19) في الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين في دولة الكويت 46161.

وقالت الوزارة في بيان، إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن. الكلمات المفتاحية ، الكويت تعلن شفاء 805 حالات جديدة من كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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