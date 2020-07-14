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نفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الجوف ممثلاً بلجان التوطين والتفتيش، جولات تفتيشية على عدد من المنشآت التجارية؛ للتأكد من قرارات التوطين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال و"البروتوكولات" الصحية .
وجاءت الجولات بمشاركة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالجوف نايل عبدالعزيز الرويلي، ومدير مكتب عمل الجوف نفال البقمي، وعدد من مفتشي الفرع، إلى جانب الرفد الأمني والجهات المختصة ذات العلاقة.
وشملت الجولات التفتيشية عددًا من المجمعات التجارية في سكاكا .
وأكد "الرويلي" أن الحملات الرقابية مستمرة في جميع محافظات المنطقة حاثاً المواطنين الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق "معاً للرصد" عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911، وسيتم التعامل الفوري مع جميع البلاغات لتحسين وتطوير بيئة سوق العمل بمنطقة الجوف.
14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441 12:14 PM
شملت المجمعات التجارية في سكاكا.. و"الرويلي" يحث المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفاتالجوف.. "الموارد البشرية" تنفذ عدة جولات للتأكد من تطبيق قرارات التوطين
نفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الجوف ممثلاً بلجان التوطين والتفتيش، جولات تفتيشية على عدد من المنشآت التجارية؛ للتأكد من قرارات التوطين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال و"البروتوكولات" الصحية .
وجاءت الجولات بمشاركة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالجوف نايل عبدالعزيز الرويلي، ومدير مكتب عمل الجوف نفال البقمي، وعدد من مفتشي الفرع، إلى جانب الرفد الأمني والجهات المختصة ذات العلاقة.
وشملت الجولات التفتيشية عددًا من المجمعات التجارية في سكاكا .
وأكد "الرويلي" أن الحملات الرقابية مستمرة في جميع محافظات المنطقة حاثاً المواطنين الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق "معاً للرصد" عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911، وسيتم التعامل الفوري مع جميع البلاغات لتحسين وتطوير بيئة سوق العمل بمنطقة الجوف.
، الجوف.. "الموارد البشرية" تنفذ عدة جولات للتأكد من تطبيق قرارات التوطين ،
المصدر : الخليج 365
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