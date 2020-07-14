شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يوافق على رفع الولاية المالية عن القاصر عند سن 18 عاما والان نبدء بالتفاصيل

- الموافقة على تعديلات «الإجراءات الجزائية والمرافعات»

- طالب بالإسراع في إصدار "نظام الكهرباء" وتطوير آلية معالجة الشكاوى

- ناقش جهود دعم الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتعزيز الاقتصاد الوطني

وافق مجلس الشورى اليوم في جلسته العادية الحادية والخمسين للسنة الرابعة من الدورة السابعة ( عن بعد ) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، على عدد من التعديلات المقترحة على نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم فيما يخص التبليغ بالوسائل الإلكترونية.

ومن التعديلات التى تمت الموافقة عليها إضافة مادة على نظام المرافعات الشرعية (الرابعة والعشرين بعد المائتين مكرر) تنص على أن تكون الولاية المالية على القاصر سناً حتى إتمامه سن (18) ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه وللولي التقدم إلى المحكمة بطلب استمرار الولاية على من أتم سن (18)عند وجود مقتضٍ لذلك.

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كما ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة العامة للصناعات العسكرية للعام المالي 1440/ 1441هـ ، ويقر توصيات لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير والتي من شأنها الإسهام في تحسين الأداء ودعم جهود الهيئة في تطوير الصناعات العسكرية وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.

وطالب مجلس الشورى في نفس الجلسة ، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج التنسيق مع شركة المياه الوطنية بتطوير آلية معالجة الشكاوى والمنازعات بين الشركة والمستهلكين لتحقيق السرعة والدقة ووضع آلية لمعالجة توزيع قيمة فاتورة استهلاك المياه في المنشآت متعددة الوحدات.

وقال أنه على هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الإسراع في إصدار نظام الكهرباء لتعزيز دور الهيئة التنظيمي ، وتفعيل حوكمة القطاع وحفظ حقوق المستهلك والارتقاء بصناعة الكهرباء وفق تطلعات رؤية المملكة 2030 ، تفعيل دورها الرقابي على مقدمي الخدمات وتعزيز الشفافية والمساءلة بما ينعكس على تكلفة الخدمات المقدمة للمستهلك وجودتها.

كما أنه يتعين التنسيق مع الجهات ذات العلاقة الإسراع في تطبيق ربط أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة بمنظومة التوزيع.