سلطنة عُمان تسجل 1389 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020-07-14

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجلت سلطنة عُمان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1389 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .

وأفادت وزارة الصحة العُمانية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 59568 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 273 حالة وفاة ، مشيرةً إلى إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 37987 حالة.

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وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مراراً من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وأواخر الشهر الماضي، أوضحت المنظمة الأممية من أن الدول التي تشهد تراجعاً في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.

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