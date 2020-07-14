وفاة صبي بالطاعون الدبلي في منغوليا والصين تؤكد احتواء الموقف

2020-07-14

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

توفي صبي يبلغ من العمر 15 عامًا من الطاعون الدبلي في منغوليا، حيث يعيش عشرات الأشخاص الذين اتصلوا به في العزل بسبب المرض القاتل.

وتأتي حالة الوفاة بعد إعراب روسيا والصين عن قلقهما إزاء احتمالية تفشي مرض الطاعون.

لحم المرموط مجددًا:

وأُصيب المراهق الذي لم يُذكر اسمه بحمى شديدة بعد تناول لحم المرموط مع صديقين، وتُوفي بعد ثلاثة أيام من ذلك، وأكدت الصين احتواءها للموقف حيث تمكنت السلطات من الوصول إلى الأفراد الذين تواصل معهم لوقف خطر انتشار المرض، وعلى ذلك، تم إغلاق خمسة أحياء.

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وكان قد تم تأكيد حالتي إصابة بالطاعون الدبلي مؤخرًا لشقيقين يبلغان 27 و17 عامًا، تناولا أيضًا لحم المرموط، ولكن تعتقد الصين أنها احتوت الموقف ومنعت تحول الحالتين لوباء.

ومع ذلك اعترفت وزارة الصحة بأن مناطق ألتاي الجبلية في الصين وروسيا وكذلك منغوليا معرضة لخطر الإصابة بالطاعون بسبب حيوانات الغرير المصابة، بناءً على دراسة جديدة.

والطاعون الدبلي هو مرض بكتيري ينتشر عن طريق البراغيث التي تعيش على القوارض البرية مثل السنجاب والغرير، ويقتل في أقل من 24 ساعة إذا لم يعالج على الفور، وقد تسبب في وفاة 200 مليون شخص في القرن الرابع عشر.

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