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تداول تطلق سوقاً للمشتقات المالية في 30 أغسطس

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2020-07-14

تداول تطلق سوقاً للمشتقات المالية في 30 أغسطس

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت سوق الأسهم “تداول”، اليوم الثلاثاء أنها ستطلق سوقاً للمشتقات في 30 أغسطس آب 2020 لبدء تداول أول منتج مشتقات مالية في المملكة.

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وأوضح تداول في بيان لها أنه “تم تطوير العقود المستقبلية السعودية 30 (والتي تتخذ مؤشر “إم تي 30” أساسا لها) لتزويد المستثمرين بأدوات التحوط لإدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية.

وأضافت تداول أن ذلك يستهدف توفير فرص متنوعة للاستثمار في السوق المالية السعودية.



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