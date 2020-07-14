- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم تداول تطلق سوقاً للمشتقات المالية في 30 أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تداول تطلق سوقاً للمشتقات المالية في 30 أغسطس
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت سوق الأسهم السعودية “تداول”، اليوم الثلاثاء أنها ستطلق سوقاً للمشتقات في 30 أغسطس آب 2020 لبدء تداول أول منتج مشتقات مالية في المملكة.
وأوضح تداول في بيان لها أنه “تم تطوير العقود المستقبلية السعودية 30 (والتي تتخذ مؤشر “إم تي 30” أساسا لها) لتزويد المستثمرين بأدوات التحوط لإدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية.
وأضافت تداول أن ذلك يستهدف توفير فرص متنوعة للاستثمار في السوق المالية السعودية.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر تداول تطلق سوقاً للمشتقات المالية في 30 أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.