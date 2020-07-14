محمد بن مسعود - الدمام - الإجمالي اقترب من الـ 740 ألفاً والوفيات باتت 11614 حالة سجلت السلطات الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 6248 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليصل إجمالي الإصابات إلى 739 ألفاً و947 إصابة. وقال مركز الطوارئ الروسي، في بيان، إن الحصيلة الإجمالية للوفيات بلغت 11614 حالة وفاة بعد تسجيل 175 حالة وفاة جديدة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 512 ألفاً و825 حالة بعد تسجيل 8804 حالات شفاء.روسيا فيروس كورونا الجديد 14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441 11:35 AM Advertisements الإجمالي اقترب من الـ 740 ألفاً والوفيات باتت 11614 حالة 6248.. رقم جديد يضاف إلى حصيلة إصابات كورونا في روسيا 6248.. رقم جديد يضاف إلى حصيلة إصابات كورونا في روسيا سجلت السلطات الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 6248 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليصل إجمالي الإصابات إلى 739 ألفاً و947 إصابة. وقال مركز الطوارئ الروسي، في بيان، إن الحصيلة الإجمالية للوفيات بلغت 11614 حالة وفاة بعد تسجيل 175 حالة وفاة جديدة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 512 ألفاً و825 حالة بعد تسجيل 8804 حالات شفاء. الكلمات المفتاحية ، 6248.. رقم جديد يضاف إلى حصيلة إصابات كورونا في روسيا ،

المصدر : الخليج 365

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