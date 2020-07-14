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سجلت ألمانيا حالتي وفاة فقط و232 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في ألمانيا زاد بواقع 232، ليصل إلى 198963.
وأفادت البيانات وفق "روسيا اليوم" بأن عدد الوفيات في البلاد ارتفع بواقع اثنتين ليصل إلى 9064 حالة وفاة.
وفي وقت سابق، اعتبر وزير الصحة الألماني ينس شبان، أن بلاده قادرة على منع حدوث موجة ثانية من الفيروس في الخريف، إذا ظل الناس على يقظة، خاصة في موسم العطلات الصيفية.ألمانيا فيروس كورونا الجديد
ألمانيا.. حالتا وفاة فقط و232 إصابة بكورونا خلال آخر 24 ساعةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-14
سجلت ألمانيا حالتي وفاة فقط و232 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في ألمانيا زاد بواقع 232، ليصل إلى 198963.
وأفادت البيانات وفق "روسيا اليوم" بأن عدد الوفيات في البلاد ارتفع بواقع اثنتين ليصل إلى 9064 حالة وفاة.
وفي وقت سابق، اعتبر وزير الصحة الألماني ينس شبان، أن بلاده قادرة على منع حدوث موجة ثانية من الفيروس في الخريف، إذا ظل الناس على يقظة، خاصة في موسم العطلات الصيفية.
14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
10:24 AM
ليصبح إجمالي ضحايا الفيروس 9064 من 198963 مصاباً
سجلت ألمانيا حالتي وفاة فقط و232 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في ألمانيا زاد بواقع 232، ليصل إلى 198963.
وأفادت البيانات وفق "روسيا اليوم" بأن عدد الوفيات في البلاد ارتفع بواقع اثنتين ليصل إلى 9064 حالة وفاة.
وفي وقت سابق، اعتبر وزير الصحة الألماني ينس شبان، أن بلاده قادرة على منع حدوث موجة ثانية من الفيروس في الخريف، إذا ظل الناس على يقظة، خاصة في موسم العطلات الصيفية.
، ألمانيا.. حالتا وفاة فقط و232 إصابة بكورونا خلال آخر 24 ساعة ،
المصدر : الخليج 365
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