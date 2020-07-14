شكرا لمتابعة خبر عن «حساب المواطن» يوضح الإجراء اللازم حال رفض الأهلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف برنامج حساب المواطن اليوم الثلاثاء الإجراء اللازم عند رفض لأهلية لأحد المتقدمين .
وقال "حساب المواطن " انه يلزم تحديث البيانات او الوثائق المطلوبة والإعتراض على أسباب عدم الأهلية ، من خلال التوجه إلى حساب المستفيد عبر البوابة الإلكترونية ، وذلك في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر على نتيجة الأهلية .
جاء ذلك رداً على شاب أكد انه غير موظف ويسكن بشقة عزاب ، متسائلاً عن سبب رفض أهليته .
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