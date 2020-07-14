شكرا لمتابعة خبر عن «الشورى» يوافق على إضافة مادة إلى نظام المرافعات الشرعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وافق مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، على إضافة مادة على نظام المرافعات الشرعية (الرابعة والعشرين بعد المائتين مكرر).
وتنص المادة على أن تكون الولاية المالية على القاصر سناً؛ حتى إتمامه سن (18) ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه وللولي التقدم إلى المحكمة بطلب استمرار الولاية على من أتم سن(18) عند وجود مقتضٍ لذلك.
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